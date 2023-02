AMERIKANCI OBORILI KINESKI BALON - Vojska ga srušila iznad Južne Karoline! (VIDEO)

Dok je balon bio na obali Južne Кaroline, balon je oborila američka vojska u subotu popodne.

Visoki zvaničnik odbrane rekao je tokom popodnevnog brifinga u četvrtak da je američka vlada "uverena" da je balon za nadzor iz Narodne Republike Кine.

Na pitanje novinara o balonu u subotu, Bajden je rekao "da ćemo se pobrinuti za to".

Chinese spy balloon over Montana, the United States. (Source: KSVI-TV) pic.twitter.com/bCI9ODxYDB

Visoki američki zvaničnik rekao je da vlada razmatra plan za obaranje balona dok se nalazi iznad Atlantskog okeana gde ne bi naškodio nijednom pojedincu na zemlji.

Zvaničnik je dodao da bi američka vlada potencijalno mogla da povrati balon.

Sjedinjene Države su, podsetimo, juče otkrile kineski balon za osmatranje koji je lebdeo nad severozapadom Sjedinjenih Država, saopštio je Pentagon.

Odmah po objavljivanju vesti, predsednik Džo Bajden je odlučio da ne obori balon posle preporuke zvaničnika Pentagona da bi to rizikovalo da delovi padnu ljude na zemlju

🤡BREAKING: US has shot down the China spy balloon pic.twitter.com/heqNOzcF9J