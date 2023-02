NA OVOM SNIMKU SE JASNO VIDI KAKO JE SRUŠEN KINESKI BALON - Čuje se i pucnjava (VIDEO)

Američka vojska srušila je kineski špijunski balon koji je leteo iznad Atlantskog okeana.

U međuvremenu se pojavio novi snimak iz drugog ugla na kom se jasnije vidi kako letelica pada, a na snimku se čuju i pucnji.

Na snimku se vidi i beli mlaz koji je nastao kada je letelica počela da pada.

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) saopštila je ranije danas da je privremeno zabranila civilne letove u krugu od 260 kvadratnih kilometara iznad Atlantskog okeana i oko obale Južne Karoline u cilju "nacionalne bezbednosti", potencijalno pripremivši situaciju za obaranje navodnog kineskog špijunskog balona.

U dokumentu objavljenom na svom sajtu FAA je upozorila da bi vojska mogla da upotrebi smrtonosnu silu ako avioni prekrše zabranu i ne ispoštuju naređenja američkih vazduhoplovnih vlasti.

🤡BREAKING: US has shot down the China spy balloon pic.twitter.com/heqNOzcF9J — Truthseeker (@Xx17965797N) 04. фебруар 2023.

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je danas da će se Vašington "pobrinuti" za navodni kineski špijunski balon koji je primećen kako leti preko SAD.

Pentagon je u četvrtak saopštio da je američka vojska otkrila kineski balon za nadzor na velikoj visini iznad kontinentalnog dela SAD.

Video shared on social medias show the moment when US Air Force Warplanes attack and shot down the Mainland China Balloon over United States skies#ChinaSpyBalloon #Balloon pic.twitter.com/dM2Q5hNOaf — The_anonymous_wave (@anonymouswave1) 04. фебруар 2023.

Balon je u petak viđen iznad Kanzas Sitija u Misuriju, a jutros je primećen iznad Severne Karoline, prema meteorološkoj agenciji "AccuWeather" prenosi Rojters.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova saopštio je u petak da je balon civilni i da se koristi u meteorološke i druge naučne svrhe, kao i da je neplanirano skrenuo sa predviđenog kursa.