MASOVNA TUČA U AVIONU - Žene se šamarale, čupale za kosu, a jedna ostala bez majce i završila golih grudi! (VIDEO)

Na snimku iz aviona se vidi kako se žene bore i čupaju za kosu dok posada pokušava da ih razdvoji. U jednom trenutku tuča je postala toliko agresivna da je jednoj od žena pocepana majica i bila je primorana da rukama pokrije grudi.

Navodno je svađa izbila između dve porodice nakon što je jedna majka pitala drugog putnika da li može da zameni sedište sa svojim detetom, koje ima posebne potrebe. Ali kada je njen zahtev odbijen, razbesnela se i počela da ga napada.

Svađa je brzo eskalirala i završila masovnom tučom između dve grupe žena. Šokantni snimak pokazuje kako žena sa kovrdžavom kosom pokušava da skoči na sedište iza nje kako bi stigla do drugog putnika. Na sreću, u tome ju je zaustavila stjuardesa.

