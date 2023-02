POGINULO VIŠE OD 100 LJUDI! Zastrašujući snimci iz Turske, spasioci izvlače decu iz srušenih zgrada (FOTO+VIDEO)

Epicentar zemljotresa je bio na jugoistoku Turske, u grničnom pojsu sa Sirijom, u gradu Pazarcik u provinciji Kahramanmaras na dubini od 7 kilometara. Žrtve su zabeležene i u Siriji.

U provinciji Malatja uništeno je više od 130 zgrada, a spasioci i građani pokušavaju da izvuku povređene iz ruševina.

Gasovodi u blizini epicentra zemljotresa su popucali, i izbio je veliki požar:

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima više stotina povređenih ljudi.

"Situacija je veoma loša. Jesiljurt broji 350.000 stanovnika. Uništene su stare zgrade. Bolnica i hotel su u potpunosti uništeni. Imamo informacije da se srušilo najmanje 10 zgrada u kojima je bilo između osam i 20 stanova. Imamo probleme sa zgradama u centru, koje su starije od 20 godina. Sve dodatno otežava i sneg koji pada. Sve nam je potrebno. Nemamo dovoljno alata. Činimo sve da spasimo ljude iz ruševina, ali nam treba pomoć. Podigli smo šatore i sve što je neophodno. U saobraćaju je kolaps", rekao je Mehmet Cinar, gradonačelnik Jesiljurta u pokrajini Malatja.

Pogledajte kako je izgledao zemljotres:

🇹🇷7.8 mag of #Earthquake in #Turkey.#Hatay: "Natural gas pipelines in Amik plain in Hatay burst with the force of the earthquake. Fire spread to the fields."

Prayers for Turkey and all the affected areas. pic.twitter.com/7zCTvdOxWj