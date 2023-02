TUGA! ZEMLJOTRES U TURSKOJ SRAVNIO BOLNICU SA ZEMALJOM - Pacijenti i lekari zatrpani ispod ruševina (VIDEO)

Hiljade građana je ostalo bez krova nad glavom, spasioci tragaju za mrtvima čiji broj se trenutno meri stotinama, a predviđanja ukazuju da će ih biti preko hiljadu, ako i desetine hiljade povređenih.

Veliki broj građana je i dalje zatrpan u ruševinama zgrada.



Prema prvim plerliminarnim procenama oko 130 zgrada je totalno urušeno na jugu Turske, dok je taj broj u Siriji za sad nepoznat, ali se broj poginulih sa prvo 23 povećao na više stotina.

A major 7.8 magnitude, 10 kilometer deep earthquake occured on the Syrian-Turkish border at approximately 3:17 AM.



It was reportedly felt by a majority of Lebanese and Syrian residents. pic.twitter.com/jqYBDVGoq4