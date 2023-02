KATALIKZMA I U SIRIJI: Ovako izgleda grad Harem posle zemljotresa! Zgrade u ruševinama! Ljudi traže zatrpane (VIDEO)

Snimci koji se pojavljuju govore da ovakav stravični zemljotres nije bio skoro zabeležen.

Jedan takav snimak dolazi iz grada Harema u Siriji u provinciji Ildib gde se vidi jedna stambena četvrt od koje nije ostalo ništa samo gomila ruševina.

Na snimcima se vide ljudi koji pretražuju ruševine u nadi da li će možda pronači nekog ko je ostao pokopan pod gomilom šuta i betona.

Na snimku se vidi odsustvo mehanizacije i spasilačkih službi.

Inače Beta je objavila da je jutros 119 ljudi poginulo u Siriji u velikom zemljotresu . Prema prvim izveštajima, pričinjena je velika materijalna šteta.

Footage showing a neighborhood in the Syrian city of Harem being utterly destroyed following the earthquake in Turkey. pic.twitter.com/cwVJfLVwXR