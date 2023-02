12 KULA SE SRUŠILO KAO DA SU OD KARATA! Zemljotres razorio čuvenu tvrđavu u Gazijantepu - samo bedem je OSTAO

Posle stravične noći i podrhtavanja tla rezmere rušenja Gazijantepa su stravične, a pravi šok usledio je da je zemljotres uništio zamak Gazijantep turističku atrakciju na brdu iznad grada.

O tome svedoči istravični snimak srušenog zamka, od koga nije ostalo skoro ništa. Tek po neki deo bedema. Ovo je bio pravi šok za Tursku, ali i za svetsku kulturnu javnost, jer je ovaj zamak bio velika turistička atrakcija za one koji su posećivali jug Turske.

The medieval Gaziantep Castle has been virtually destroyed. #Gaziantep #Turkey pic.twitter.com/5Ifvf6g9Bg