ORBAN ODBIO DA APLAUDIRA ZELENSKOM, A ONDA JE DRAMA DOBILA EPILOG - OVA fotografija bacila NOVO SVETLO na skandal u Briselu (FOTO)

Ono što je svima zapalo za oko jeste mađarski premijer koji u tom trenutku nije aplaudirao Zelenskom, uprkos tome što su skoro svi drugi okupljeni to uradili uoči zajedničkog fotografisanja lidera EU u Briselu.

Ta scena zbunila je mnoge korisnike društvene mreže, s obzirom da su svi sem Orbana aplaudirali Zelebskom, dok je mađarski premijer odbio d a mu pruži podršku u vidu aplauza, a još nije poznato da li je ovo slučajno ili namerno.

Viktor Orban refuses to applaud as Zelensky walks up for a photo with EU leaders in Brussels pic.twitter.com/w3uQYelLgr



Naime, odmah nakon što je ovaj snimak počeo da kruži mrežama, Viktor Orban je objavio fotografiju sa Volodimirom Zelenskim, na kojoj se vide mađarski premijer i ukrajinski predsednik kako se rukuju.



Državni sekretar za međunarodne komunikacije Mađarske Zoltan Kovač saopštio je da će Mađarska da nastavi da pruža humanitarnu i finansijsku pomoć Ukrajini.

Ova izjava usledila je nakon današnjeg sastanka predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i mađarskog premijera Viktora Orbana u Briselu.

Naime, Kovač je na svom Tviter nalogu podelio fotografiju na kojoj se Orban i Zelenski rukuju na marginama sastanka Evropskog saveta, koju je takođe objavio i Orban na svom Instagram profilu.



"Podržavamo trenutni prekid vatre kako bismo izbegli nove smrtne slučajeve. Mađarska pripada mirovnom kampu", rekao je Orban ukrajinskom predsedniku, naveo je Kovač.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV