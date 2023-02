ZEMLJOTRES PONOVO POGODIO TURSKU! Potres od 5 stepeni po Rihteru bio na 11 kilometara od Malatije

Više od 20.000 ljudi izgubilo je život u razornom zemljotresu koji je pogodio jug Turske i Siriju. Desetine hiljada ljudi je povređeno. Spasioci iz 65 država peti dan tragaju za preživelima.

Potpredsednik Turske Fuat Oktaj saopštio je najnovije podatke o broju stradalih u zemljotresu u toj zemlji, navodeći da su život izgubile 17.674 osobe, a da je povređeno 72.879 ljudi.

