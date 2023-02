Prvi put u istoriji: Gej parovi u Engleskoj će moći da dobiju blagoslov sveštenika

Gej parovi u Engleskoj će prvi put u istoriji moći da u crkvi dobiju blagoslov sveštenika.

Posle više od osam sati žustre dvodnevne debate, Sinod Anglikanske crkve glasao je za taj predlog, a reformu je podržala većina biskupa, sveštenika i drugih članova tog tela, sa 57 odsto za i 41 odsto protiv, piše britanski Tajm, prenosi Tanjug.

Kako se navodi, to će omogućiti gej parovima u dugotrajnim vezama, uključujući građanska partnerstva i građanske brakove, da dođu u crkvu na službu i po blagoslov.

Biskup Oksforda, prečasni Stiven Kroft, ocenio je da je ovo istorijski korak.

- Istopolni parovi će postati mnogo vidljiviji i njihove veze će se javno slaviti i mislim da će to nastaviti da menja stavove unutar crkve. To je jedan od razloga zašto je to tako značajan korak - rekao je on za britanski list.

Biskupi imaju rok do jula da dostave konačan nacrt molitvi i blagoslova koji će se koristiti za gej parove i da li će gej sveštenicima biti dozvoljeno da sklapaju građanske brakove.

Prvi blagoslovi za gej parove mogli bi da se dese već tokom leta, ali nijedan sveštenik ili paroh neće biti u obavezi da ponudi takav blagoslov.

Članica Sinoda, Viki Bret, pozvala je crkve da se na svojim veb stranicama izjasne da li će davati blagoslove gej parovima, kako bi izbegli "bilo kakvu sramotu i povredu kada zatraže blagoslov koji možda neće dobiti".

Sveštenik dr Tom Vulford, upozorio je da bi se neke parohije mogle podeliti oko ovog pitanja, ako postoji razlika u mišljenju između sveštenika i skupštine.

- Prešli smo dug put da bismo stigli do ove tačke. Engleska crkva će prvi put javno, bezrezervno i radosno dočekati istopolne parove u crkvi - istakli su u zajedničkoj izjavi nadbiskup Kenterberija, prečasni Džastin Velbi i nadbiskup Jorka, prečasni Stiven Kotrel.

- Crkva i dalje ima duboke razlike po ovim pitanjima koja idu u srž našeg ljudskog identiteta. Kao nadbiskupi, posvećeni smo poštovanju savesti onih za koje ovo ide predaleko i nastojimo da obezbedimo da imaju sva potrebna uveravanja, kako bismo održali jedinstvo Crkve u nastavku razgovora. Nadamo se da današnja promišljena, molitvena debata označava novi početak za Crkvu dok tražimo put napred - poručili su.

Biskup Londona, Sara Mulali izjavila je da je ovo trenutak nade za Crkvu. Znam da ono što smo predložili kao put napred ne ide ni približno dovoljno daleko za mnoge, ali je predaleko za druge. Moja je molitva da ono što je danas dogovoreno predstavlja korak napred za sve nas u Crkvi uključujući LGBT ljude jer ostajemo posvećeni zajedničkom hodu, navela je ona.

Džejn Ozan, vodeći aktivista LGBT kampanje na Sinodu, bila je uzdržana nakon što je amandman dodat predlozima koji izražavaju odobravanje činjenice da su biskupi izabrali da ostanu pri stavu da ne podrže gej crkvena venčanja.

Jedan amandman na predlog tražio je od biskupa da glasaju o istopolnim brakovima u naredne dve godine. Ovo je podržalo 45 odsto članova Sinoda, a protiv je bilo 52 odsto. Za svako buduće glasanje o istopolnim brakovima potrebna je dvotrecinska većina, piše Tajm.

