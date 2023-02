TURSKA POSLE ZEMLJOTRESA: IZVUKLI GA IZ RUŠEVINA SA CIGARETOM U USTIMA: Samo je baci i lezi, daću ti novu u bolnici! (VIDEO)

Na njoj se vidi čovek koji je dva dana posle razornog zemljotresa u Turskoj izvučen iz ruševina, ali je mnogima zapalo za oko to što je u ruci držao cigaretu dok su ga spasilačke ekipe stavljale na nosila.

Video je objavilo tursko Ministarstvo odbrane, koje je saopštilo da je snimljeno u razorenom stambenom kompleksu u Adijamanu u sredu ujutru. U pitanju je Soner Tugtekin, a na snimku se čuje kako pripadnik hitne pomoći na turskom jeziku kaže "Ujače, samo baci tu cigaretu i lezi na leđa. Daću ti jednu kad budemo u bolnici".

Turkish survivor pulled from rubble with cigarette in his mouth #rescue #earthquake #adiyaman #turkey #KameraOne pic.twitter.com/Oc4zBaWhGG

Uprkos tome što mu je spasilac rekao da baci cigaretu, čovek je pokušavao da je popuši. Prijavljeno da je rekao da bi radije popušio cigaretu nego da ode u bolnicu.

Jedan od komentara na Tviteru bio je: "Nasmejao sam se", a mnogi su pisali kako im je spaseni čovek koji je jedva dočekao da zapali cigaru bio beskrajno simpatičan.

"Tragikomično, ali razumljivo", "Ovo je jedina stvar koja me je nasmejala u prethodnih nedelju dana", "Ovo je jedna od legendarnih fotografija", "Ovo mi je izazvalo kikotanje", samo su neki od komentara.

I’m sorry but the rules are the rules: this man is now officially the President of all of the Balkans pic.twitter.com/Pg8HaDnoww