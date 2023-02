ŠOK NA MREŽAMA! Elon Mask predstavio novog izvršnog direktora Tvitera - nećete verovati kako izgleda (FOTO)

Vlasnik i izvršni direktor Tvitera, Ilon Mask, svojevremeno je rekao da planira da se povuče sa ove pozicije, ali pošto to nije danas, to ga ne sprečava da zasmejava ljude širom sveta.

Naime, dobro poznat po britkom jeziku, humoru i kontroverznim objavama, Elon Mask je, govoreći preko video-linka na samitu u Dubaiju, podelio seriju tvitova sa fotografijom psa u odelu, na kojem piše "CEO", odnosno "izvršni direktor".

Mask je napisao:

"Novi izvršni direktor Tvitera je divan. Mnogo bolji od onog drugog lika".

Njegov post izazvao je lavinu komentara na Tviteru, a pominjanje psa Flokija možemo povezati i sa Maskovom ljubavlju prema šaljivoj kriptovaluti - dodžkoin.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH