TURSKA SE PONOVO TRESLA! Serija jakih zemljotresa tokom noći pogodila centralni deo zemlje

Tlo u Turskoj, koju su 6. februara pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,7 i 7,8 stepeni, još ne miruje.

Tokom noći između subote i nedelje zabeležena je serija jakih potresa, a najjači je bio 4,8 stepeni po Rihteru, koji je potresao centralnu Tursku nešto posle 4 sata.

Registrovana su još dva potresa, jačine 4,6 i 4,2 stepena po Rihteru.

