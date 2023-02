UŽASNA NESREĆA U MEKSIKU - Autobus sa 45 putnika sleteo s puta, POGINULO 17 ljudi (FOTO)

Do nesreće je došlo na autoputu, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom dok se autobus kretao ka severu, najverovatnije ka granici sa SAD, navodi Rojters.

Ministar unutrašnjih poslova Pueble Hulio Uerta je izjavio da je 15 ljudi poginulo na licu mesta, 15 je hospitalizovano, od kojih je dvoje kasnije preminulo, a još pet je u teškom stanju.

Rojters podseća da migranti često koriste rizične rute kroz Meksiko na putu za SAD.

