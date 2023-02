LOKALIZOVAN POŽAR U OBJEKTU SA URANIJUMOM - Nema opasnosti od kontaminacije

U gašenju požara u postrojenju u u Ouk Ridžu učestvovalo je više vatrogasnih ekipa. Portparol Agencije za nacionalnu nuklearnu bezbednost (NNSA) rekao je za Fox News da je vatra izbila u jutarnjim časovima po lokalnom vremenu u zgradi 9212 federalnog objekta i da je uticaj požara ograničen na samu lokaciju.

"U objektu je aktiviran sistem za hitno reagovanje", rekao je on.

There was a fire involving uranium in Building 9212, a production facility @y12nsc. There are no off-site impacts or reports of injury or contamination. Employees were evacuated from the area and employee accountability has been completed. Follow @y12nsc for updates. https://t.co/qRGicocDCT