TAJNA MISTERIOZNE KUGLE: Njeno poreklo i dalje zbunjuje vlasti i stručnjake (VIDEO)

Lopta je ranije ove nedelje zbunila lokalnu policiju i pojavila se uporedo sa spekaulacijama o NLO, izazvanih nakon što je Pentagon oborio navodni kineski balon, kao i druge objekte sa neba iznad SAD.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw