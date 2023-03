EUTANAZIRANA MAJKA KOJA JE UBILA SVOJE PETORO DECE - Pre 16 godina NA STRAVIČAN NAČIN izvršila zločin koji je šokirao Belgiju

Ona je 2007. prerezala vrat svog sina i četiri ćerke, starosti od tri do 14 godina, kuhinjskim nožem u svojoj kući u gradu Nivel, dok je njihov otac bio u poseti roditeljima u Maroku.

Posle ubistava pokušala je sebi da oduzme život, ali to joj nije pošlo za rukom pa je na kraju pozvala Hitnu pomoć.

Osuđena je 2008. godine na doživotnu kaznu zatvora, a 2019. godine je prebačena u psihijatrijsku bolnicu.

Genevieve Lhermitte killed her son and daughters - aged three to 14 - at their family home in the Belgian town of Nivelles on 28 February 2007 https://t.co/XBmvOTcr93