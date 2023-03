OVAKO SU RUSI OBORILI AMERIČKI DRON Vojska SAD objavila snimak drame iznad Crnog mora (VIDEO)

Video prikazuje kritične trenutke u sukobu u vazduhu, za koji je Pentagon rekao da je trajao 30-40 minuta.

Na snimku se vidi kako avion ispušta gorivo, a zatim se zaleće u dron, poremetivši pritom pokretanje propelera.

Podsetimo, u utorak je došlo do bliskog kontakta ruskog lovca Su-27 i američkog vojnog drona MQ-9 riper. Pentagon je tvrdio da je reč o „rutinskom letu“, dok je Rusija incident nazvala „provokacijom“.

JUST IN - U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.pic.twitter.com/MHuGIUkxyL