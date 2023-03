GRAD U VELSU NA UDARU DŽINOVSKIH PACOVA: Glodari terorišu Tenbi, stanovništvo u STRAHU

Ali lokalno stanovništvo postaje sve zabrinutije zbog "super pacova", nove vrste posetilaca u oblasti koja preti da sabotira njihovu letnju turističku sezonu.

Žitelji gradića u Velsu tvrde da ih je napala vojska glodara "velikih kao mačke" strahujući da će zbog razmnožavanja ovo primorsko mesto uskoro biti preplavljeno pacovima.

Jedan od stanovnika rekao je za Sun da "žive u strahu" od džinovskih pacova, koji su se nastanili na ogromnom brdu s pogledom na čuveni zlatni pesak Tenbija.

The people of Tenby, southwest Wales, have said they are 'living terror' after 'monster rats' took over the town 🐀 https://t.co/8mxpsiu0bh

Lokalni ribar Rodžer Majls rekao je da su glodari postali sve veći problem poslednjih nedelja, dodajući da je to sada "stvarno zabrinjavajuće".

"Rano veče, sumrak, rano jutro, pacovi su zaista svuda“, kaže on.

Postoje neka mesta na kojima su delovi litica doživeli eroziju.

Glodari su, tvrdi on, "ponekad veliki kao mačke" i apeluje na nadležne da što pre preduzmu drastične mere.

Residents of a seaside town have been left 'living in terror' after being invaded by 'monster' rats 'as big as cats'



Locals in Tenby, southwest Wales, are concerned the rodents are damaging the cliffs along the picturesque coastline with their burrowing. https://t.co/CV0pOrRQnc