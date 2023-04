TORNADO SRAVNIO SVE SA ZEMLJOM! Krovovi lete, drveće iščupano sa korenom, 70 miliona Amerikanaca na udaru novih OLUJA (VIDEO)

Prognostičari su izrazili zabrinutost da bi posebno opasna bila noćna tornada koja bi mogla da pogode delove Arkanzasa, Oklahome i južnog Misurija i to već noćas – što bi potencijalno moglo da izazove veća razaranja u oblastima koje su već pogodili prošlonedeljni smrtonosni tornada i oluje u kojima su poginule 32 osobe.

Skoro 70 miliona Amerikanaca pripremilo se za još jedan nalet snažnih oluja, pošto su meteorološki centri upozorili da se još jedan udar jakih oluja spušta na zemlju od Teksasa do Mičigena.

Današnje oluje usledile su nakon dana jakih oluja i tornada koji su zahvatili 11 država na jugu i srednjem zapadu, ostavljajući najmanje 32 ljudi mrtvih.

Kako su građani u tim oblastima nastavili da istražuju štetu, ova najnovija najava je upozorila na gotovo iste uslove koji su već poharali region. Očekuje se da će se loše vremenske prilike nastaviti tokom noći.

„Ovo bi mogla biti noć koju ćemo jednostavno provesti u podrumima kako bismo bili bezbedni“, rekao je meteorolog Tom Filip, a prenosi CBS Nevs.

Prve države na putu oluje bile su u centralnom delu SAD, a uključivale su Ajovu, Ilinois i veći deo severoistočnog Misurija - sve već pogođene olujama koje smo videli u petak.

„Moguća su jaka, potencijalno dugačka tornada, pored velikog grada i štetnih vetrova“, upozorili su prognostičari Centra za predviđanje oluja u utorak ujutro, izdajući nivo 4 od 5 nivoa pretnje u gorepomenutim državama.

„Mnoga područja koja su bila pogođena poslednjim teškim vremenskim prilikama mogla bi ponovo da budu u opasnosti, tako da je imperativ da svi u ovom regionu pažljivo prate najnovije lokalne prognoze“, dodao je Centar za vremenske prognoze.

„Budite spremni da se sklonite ako budu izdata upozorenja“, saopštila je agencija, predviđajući vetar brzinom od 135 milja na sat i potencijalno grad već u 14 časova.

Trained spotters confirmed a tornado 5 ENE of Fandon, IL. Seek shelter NOW if you are in the polygon! #ilwx https://t.co/cXW8UKkBZr