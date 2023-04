Požar u zgradi ruskog Ministarstva odbrane u Moskvi

U jednoj od zgrada koje pripadaju Ministarstvu odbrane Rusije u centru Moskve izbio je požar.

"U Ulici Znamenka 19, u jednoj od zgrada kompleksa Ministarstva odbrane izbila je vatra. Dim se vidi kroz prozor na trećem spratu", rečeno je iz hitne službe za TASS.

⚡️⚡️Reports of Fire in Russia's Ministry of Defence building in Moscow pic.twitter.com/ce9QafRVzo