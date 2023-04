IMAĆE POSEBNU ULOGU TOKOM KRUNISANJA: Šta je papa Franja poklonio kralju Čarlsu Trećem? (FOTO)

Dva delića Istinskog krsta engleskom monarhu darovao je papa Franja kako bi obeležio ceremoniju krunisanja.

Oba dela su ugrađena u Krst Velsa, koji će biti nošen ispred povorke u Vestminsterskoj opatiji 6. maja.

Opening Eucharist for @ChurchinWales Governing Body with dedication of the Cross of Wales. Made by Michael Lloyd, it will be used in the #Coronation of King Charles III. The words on the back are the final words St David. pic.twitter.com/nQaOjx2ova