DEČAK UMRO DOK SU GA DRUGARI SNIMALI, OVO JE RADIO! Otac upozorio sve roditelje nakon što je njegov sin poginuo u TikTok izazovu

Otac trinaestogodišnjeg dečaka koji je preminuo u TikTok izazovu, upozorio je roditelje druge dece nakon što je njegov sin tinejdžer poginuo u čudnoj nesreći.

Džejkob Stivens iz Ohaja, bio je na respiratoru u bolnici šest dana pre nego što je preminuo nakon što se predozirao lekovima za alergiju koji se izdaju bez recepta, a sve to dok je pokušavao da odgovori na TikTok izazov.

Džejkob je pokušavao da se zabavi kod kuće sa nekim prijateljima dok su ga snimali kako pokušava da odgovori na TikTok izazov, rekao je njegov otac Džastin, za Sun.

Njujork Post piše da je 13-godišnji Džejkob učestvovao u Benadril izazovu u kojem učesnici uzimaju od 12 do 14 antihistaminika, šest puta više od preporučene doze, kako bi izazvali halucinacije.

„U početku tražite zabavu ili dobar provod, ali ishod nije uvek zabava i igra“, rekao je Džastin:

„Moj sin je izgubio život pokušavajući da se provede sa nekoliko svojih prijatelja ali nije shvatio šta radi.

Džejkobovi roditelji morali su da donesu tešku odluku da svog sina skinu sa respiratora nakon što su im lekari rekli da dečak nije imao moždanu aktivnost.

"To je bila školjka od našeg sina koja je ležala tamo sa mašinom koja je pumpala kiseonik u njega. Nije se pomerio, ništa šest dana", rekao je Džastin.

Iako je Džastin priznao da je njegov sin doneo "lošu odluku" da učestvuje u izazovu, rekao je da je Džejkobova smrt bila "čudna nesreća". Džastin je poručio korisnicima društvenih mreža da ne gledaju TikTok izazove.

On je slomljenog srca upozorio decu koja su došla na Džejkobovu sahranu: „Ako čujete da vaši prijatelji pričaju o pokušaju da urade ovako nešto ili bilo šta slično, recite to odmah nekoj odrasloj osobi", rekao je in i dodao:

„Samo sam pokušao da im kažem da paze jedni na druge i da ne nagovaraju svoje prijatelje da rade takve stvari. Odvratite ih od toga“.

Džastin se trenutno bori na pooštravanju starosnih ograničenja za izdavanje lekova bez recepta i društvenih medija kao što je TikTok.

Iako izazov koji je oduzeo Džejkobov život nije nastao na TikToku, on kruži na platformi društvenih medija od 2020. godine, prenosi Independent.

TikTok je blokirao pretrage izazova iskačućim prozorom koji glasi: „Budite informisani i svesni. Neke supstance mogu biti opasne kada se koriste ili zloupotrebljavaju. Saznajte više o tome kako droga, alkohol i duvan mogu da utiču na vaš um, telo i ponašanje“, napisao je sajt zajedno sa vezom do njihove stranice „podrška supstancama“. Američki Sun se obratio TikToku za komentar.

Džasti apeluje na roditelje da paze što njihova deca rade na društvenim mrežama i da ih ne koriste bez nadzora.

"Pazite šta rade na mobilnom. Razgovarajte s njima o situaciji. Želim da svi znaju za tragediju mog sina", naglasio je otac, koji također traži od zakonodavce da uvedu dobna ograničenja za lekove bez recepta kao što je Benadryl.

Nažalost, Džejkob nije prva žrtva Benadril izazova. U avgustu 2020. devojčica (15) se predozirala lekom za alergiju i umrla. Nakon niza smrtnih slučajeva, proizvođač leka upozorio je da je Benadril TikTok izuzetno zabrinjavajući, opasan i da ga treba odmah koristiti.

Autor: