'HOTELSKA SOBA JE IMALA NEPRIJATAN MIRIS' Kineski turista je zatražio premeštaj, posle dva dana je saznao da je SPAVAO IZNAD LEŠA

Kada je turista u jednom tibetanskom hotelu osetio neprijatan miris u njegovoj sobi i zatražio da se premesti, nije mogao da pretpostavi o čemu se radilo.

Putnik je proveo pola dana u sobi pitajući se odakle dolazi miris, u početku je posumnjao na pekaru u prizemlju, i čak na sopstvene noge.

Ali kasnije su ga obavestili da je miris dolazio od mrtvog tela ispod kreveta.

Turista – identifikovan samo kao gospodin Žang – prijavio se u hotel popularan među internet influenserima, u Lasi 20. aprila, prema izveštajima kineskih državnih medija.

Ali tek dva dana kasnije – nakon što se premestio u drugu sobu – saznao je izvor mirisa, kada ga je grupa policajaca pozvala nazad u sobu u kojoj je prvo boravio.

„Pitao sam ih šta se dogodilo i rekli su mi da je neko umro. Pa sam ih pitao gde. Rekli su ispod mog kreveta", rekao je za Šangiou njuz.

Policija mu je rekla da je otvorila istragu za ubistvo, ali on nije osumnjičen jer je telo ležalo ispod kreveta danima pre njegovog dolaska.

O ovom slučaju je naširoko izveštavano širom Kine, a mnoge državne novinske kuće objavile su video-snimke naknadnog hapšenja osumnjičenog u vozu koji ide za Landžou, grad oko 2.000 kilometara od Tibeta.

Žang je rekao da je napustio Tibet čim je pomogao policiji u istrazi. Ali on je rekao da se još uvek u šoku i da se od tada muči da zaspi.

„Svako jutro ostajem budan do 2 do 3 sata ujutro i i najmanji pokret bi me probudio. Sve me je ovo ostavilo u lošem mentalnom stanju."

