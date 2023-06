STRAVIČNI SNIMCI NESREĆE U INDIJI IZ VAZDUHA: Broj poginulih raste (VIDEO)

Više od 280 ljudi je poginulo, a više od 1.000 povređeno kada je putnički voz iskočio iz šina i udario u druga dva voza u istočnoj Indiji, što je jedna od najgorih železničkih nesreća u istoriji zemlje.

Na društvenim mrežama se mogu videti dramatični snimci sa lica mesta, a posebno su potresni snimci dronom koji najbolje svedoče o katastrofi.

BREAKING: Drone footage of damage from India train crash, as death toll nears 300.pic.twitter.com/u8XaWi6CSQ — The Spectator Index (@spectatorindex) 03. јун 2023.

Nesreća u gradu Balasore, u istočnoj državi Odiša, odjeknula je širom Indije, sada najmnogoljudnije nacije na svetu.

Drone footage shows extent of India train crash destructionhttps://t.co/odhQYvJBG4 pic.twitter.com/0NRZovUv0s — BBC News (World) (@BBCWorld) 03. јун 2023.

Indijci ponavljaju pozive vlastima da se rešavaju bezbednosne probleme u železničkom sistemu koji prevozi više od 13 miliona putnika svakog dana. Dok je vlada nedavno uložila milione u nadogradnju železničke mreže, godine neogržavanja postojeće ostavile su tragove.

VIDEO | Aerial view of the accident site in Odisha's Balasore district where a train crash involving the Bengaluru-Howrah Superfast Express, the Shalimar-Chennai Central Coromandel Express and a goods train occurred yesterday evening. #OdishaTrainTragedy pic.twitter.com/187XQOofdN — Press Trust of India (@PTI_News) 03. јун 2023.

Pramila Malik, ministarka za upravljanje katastrofama u Odiši, rekla je u subotu da je 288 ljudi poginulo. Naređena je "istraga na visokom nivou" o sudaru kako bi se shvatilo šta je uzrokovalo nesreću, rekao je novinarima u subotu Ašvini Vaišnau, ministar železnice.