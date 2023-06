JAČINA 5 RIHTERA, TRESLO SE DO BEOGRADA Snažan zemljotres u kompiluku, OČEKUJU SE NOVI POTRESI

Epicentar je bio blizu grada Arada, na dubini od devet kilometara.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa koji se dogodio nešto posle 19 časova je bio 30 kilometara jugoistočno od grada Arad na dubini od 15 kilometara.

- Zemljotres se osetio i u Mađarskoj, Srbiji, Bugarskoj i Hrvatskoj. Očekuju se naknadni potresi u narednim satima - saopštili su seizmolozi iz EMSC.

Rumuniju su u poslednja tri meseca potresli jaki zemljotresi, od 13. do 14. februara magnitude 5,2 i 5,7 stepeni Rihterove skale, dok je 22. maja bio nešto slabiji, magnitude 4,9 i 4,3 stepeni po Rihterovoj skali.

Zemljotres se, navodno, osetio i u Beogradu.

