NISU PLAKALI, STAJALI SU MIRNO KADA JE DETE UMRLO! Novi detalji ubistva devojčice (3) u Švajcarskoj, osumnjičeni roditelji: Imaju još dva sina

Devojčica (3) koju su, kako se sumnja, otac i maćeha ubili u Švajcarskoj imala je tužnu sudbinu - majka nije brinula o njoj, te je prve godine života provela u hraniteljskoj porodici. Nakon toga, brigu o njoj preuzeli su otac i njena maćeha, koji su joj, sumnja se, naneli povrede tupim predmetom. Za sada, pozadina ovog stravičnog ubistva nije poznata, a poznanici porodice sada su otkrili detalje ponašanja uhapšenog oca.

Prema rečima komšija, porodica sa troje dece živi u zgradi u Glarusu samo nekoliko meseci.

"Nisu plakali, stajali su mirno"

- Žena se često igrala napolju sa decom. Delovali su veoma prijateljski - kaže jedna žena.

Sa druge strane, jedan komšija ističe kako se često čula buka iz stana ove porodice.

- Često su se čuli glasni vrisci iz stana - kaže on.

U petak uveče, policija je primila hitan poziv od roditelja jer njihova trogodišnja devojčica nije mogla da diše, iz razloga koji još uvek nisu razjašnjeni. Odmah je pozvana Hitna pomoć, ali reanimacija na licu mesta nije uspela.

Prema rečima komšija, roditelji su bili veoma mirni.

- Stajali su ispred kuće. Nisu plakali, ali su delovali šokirano - kaže jedan komšija.

Zatim, kako pričaju, u subotu je policija ponovo došla i uhapsila ovaj bračni par.

- Zaista je neverovatno tragično i tužno šta se desilo - komentariše komšija.

Kako je tužilac saopštio u ponedeljak, nije pronađen dokaz gušenja hranom ili nekim predmetom. Istraga u Institutu za sudsku medicinu u Cirihu je pokazala da je smrt nastupila usled višestrukih teških povreda od udaraca tupim predmetom.

"Prošle godine se odjednom pojavilo još jedno dete"

Čak i kod kuće u zajednici u kantonu Glarus, gde je porodica živela četiri godine, ljudi su duboko pogođeni.

- Dobro smo poznavali porodicu. Divni su ljudi - kaže jedan komšija.

Kako otkrivaju, ovaj bračni par ima još dva sina. Ono što im je zapalo za oko jeste da se "odjednom" pojavilo još jedno dete.

- Prošle godine se odjednom pojavila još jedna devojčica - priča poznanica koja kaže da je tada saznala da je to dete od muškarca i da dolazi iz prethodne veze.

- Maćeha je ljubazno postupala prema svoj deci i dobro ih je čuvala, koliko ja mogu da primetim - kaže ona.

Za par je u nedelju zatražen pritvor. Oboje će ostati u pritvoru do donošenja naredne odluke.

"Srećan put maleni anđele"

- Srećan put, maleni anđele - tim rečima se prijatelji opraštaju od male devojčice (3) iz Glarusa.

Vetrenjača, plišana igračka i nekoliko sveća leže pored napisanih poruka i ispred stambene zgrade porodice.

Za mnoge ljude, sudbina malene devojčice je neshvatljiva. Takođe, i za bivšeg poslodavca oca.

- Borio se tako naporno da dete dođe kod njega - počinje bivši šef uhapšenog oca.

Otac (24) je pre tri godine zaposlen kao pomoćni monter ventilacionih sistema u jednoj firmi. Tamo je radio sve do decembra 2022.

- Bio je pouzdan i odgovoran. Ponekad je bio odsutan, ali samo zbog zakazanih sastanaka sa vlastima. Jednom smo morali da razgovaramo s njim jer je izostao. Tada smo mu takođe predložili da potraži poslodavca koji je malo fleksibilniji - priča šef.

Kako on dalje otkriva, muškarac nikada nije pokazivao agresiju, niti je išta ukazivalo na to da je nasilan.

- Nikada nije bilo znakova da je nasilan. Ne možemo da zamislimo da je on to uradio. Takođe smo se često viđali sa drugo dvoje dece, i žena je bila kod nas na Božićnoj večeri dva puta. Sve je delovalo normalno. Zato nam je sve ovo nezamislivo - objašnjava on.

Baka i deka saznali za unuku tek prošle godine

Kako deka i baka devojčice kažu za švajcarski portal "20 minuta", saznali su za postojanje devojčice tek prošle godine. Ona potiče iz vanbračne veze oca. Prema rečima baka i deke, biološka majka nije mogla da brine o detetu. Malena je bila smeštena kod hraniteljske porodice do nedavno. Odatle je naposletku došla kod svog oca, maćehe i dvojice polubraće. Prema rečima bake, maćeha je prihvatila malenu kao svoje dete.

Takođe, kako prenose mediji, u hraniteljskoj porodici se dogodio incident prilikom kojeg je dete povređeno.

Baka i deka devojčice su za smrt unuke saznali iz medija, a kažu da ne znaju ni gde se trenutno nalaze njihova dva unuka.

- Vlasti su samo rekle da su na neutralnom mestu - kaže baka.

Prema Davidu Letšu, predavaču socijalnog rada iz službe za zaštitu dece i odraslih, deca mogu da budu kod jednog roditelja, ukoliko nije i on osumnjičen.

Prema Letšu, obično se uzimaju u obzir želje maloletnika koji su uključeni:.

- Služba obično saslušava decu od šeste godine. Međutim, služba ne može uvek pratiti želju deteta, jer se ona mora odmeriti u odnosu na dobrobit deteta.. Opšte pravilo je: "Što je dete starije, više se vodi računa o želji deteta - rekao je on za švajcarske medije.

