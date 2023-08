Misterija porodičnog ručka:Tri osobe umrle od TROVANJA PEČURKAMA u Australiji, jedna se bori za život, a OVAJ DETALJ BUDI JEZU

Pre dve nedelje petoro ljudi okupilo se tokom porodičnog ručka u malom australijskom gradu. Za kratko vreme, tri osobe su umrle, jedna se i dalje bori za život, dok je jedna pod istragom zbog potencijalnog trovanja gostiju otrovnim pečurkama.

Žena (48) koja je kuvala ručak kaže da nema pojma šta se dogodilo, da je volela svoju porodicu i da ih ne bi povredila.

Neobičan slučaj privukao je pažnju javnosti, zbunio policiju i ostavio zajednicu u čudu, prenosi BBC.

Sve je počelo kada su Gejl i Don Paterson došli na ručak sa unucima u kući svoje snaje Erin Paterson u Leongati, dva sata vožnje jugoistočno od Melburna. Sa njima su bili Vilkinsonovi - Heder, Gejlina sestra i njen muž Jan.

Nekoliko sati nakon obroka, sva četiri gosta su se odvezla u lokalnu bolnicu. Prvo su mislili da je u pitanju lakše trovanje hranom, ali brzo je postalo jasno da je u pitanju nešto mnogo gore, pa su prebačeni u bolnicu u Melburnu kako bi dobili najbolju medicinsku negu koju je država mogla da ponudi.

Uprkos tome, Heder (66) i Gejl (70) umrle su u petak, a Don (70) u subotu. Jan (68) se i dalje nalazi u kritičnom stanju u bolnici i čeka transplantaciju jetre.

Policija veruje da su četiri osobe pojele otrovne pečurke, koje izazivaju smrt ako se progutaju. Čudno je da su Erin i njeno dvoje dece dobro.



Istražitelji kažu da nisu sigurni da li je Erin jela istu hranu kao i njeni gosti, ili čak da li su pečurke bile u jelu koje je poslužila.

Takođe su istakli da je bila razdvojena od svog muža - koji je sin bračnog para Paterson, ali su to opisali kao "prijateljski" razlaz.

- U ovom trenutku, smrti su neobjašnjive. Moglo bi biti slučajnost, ali mi to jednostavno ne znamo - rekao je novinarima u ponedeljak Din Tomas iz Odeljenja za ubistva.

Bez odgovora na pitanja šta je kuvala

Erin Paterson kaže da "ne može da shvati šta se dogodilo".

- Tako mi je žao što su izgubili živote. Jednostavno ne mogu da verujem.

