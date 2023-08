SERIJA ZEMLJOTRESA POGODILA MAĐARSKU - Treslo se sa 4,2 po Rihteru na samo 100 kilometara od Srbije

Mađarsku je jutros, nešto pre 4 sata, pogodio zemljotres magnitude 4,2 stepena Rihterove skale.

Zemljotres je registrovan u 3.52 časova, a epicentar je bio kod Sarvaša, poznate banje u Mađarskoj, prenosi portal Index.hu.

Epicentar zemljotresa u Mađarskoj nalazi se na 136 kilometra od Srbije, odnosno 108 kilometara vazdušnom linijom od Subotice, ali za sada nije poznato da li se zemljotres osetio i u našoj zemlji.

Ubrzo je usledio još jedan zemljotres, oko 5.13 sati malo slabiji zemljotres magnitude 3,5 stepeni, probudio je meštane.

