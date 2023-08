PRIGOŽINOV PRVI VIDEO OD NEUSPELE POBUNE U RUSIJI: Pojavio se u borbenoj opremi sa puštom, evo šta je poručio

Osnivač grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin objavio je prvi video od neuspele pobune njegovih snaga u Rusiji, pretpostavlja se da je u Africi. Trenutno nije moguće utvrditi gde je video materijal snimljen, javlja Bi-Bi-Si. Prigožin kaže da njegova grupa čini sve da Afrike bude slobodnija.

Na video snimku objavljenom na Telegram kanalima povezanim sa Vagnerovom plaćeničkom grupom vidi se Prigožin u borbenoj opremi, na kome govori da ta grupa čini Afriku "slobodnijom". Bi-Bi-Si navodi da nije mogao da verifikuje gde je video snimljen.



Veruje se da Vagner ima hiljade boraca na afričkom kontinentu. Prigožinovi vojnici su smešteni u zemljama kao što su Mali i Centralnoafrička Republika (CAR).

U videu u kom se Prigožin pojavljuje u maskirnoj uniformi držeći pušku, šef "Vagnera" kaže da ta grupa istražuje minerale, kao i da se bori protiv islamističkih militanata i drugih kriminalaca. ”Radimo. Temperatura je plus 50 – sve kako volimo. PMC Vagner sprovodi izviđačke i akcije potrage, čini Rusiju još većom na svim kontinentima, a Afriku još slobodnijom. Pravda i sreća za afrički narod, mi smo noćna mora za ISIS (Islamsku državu) i Al Kaidu i druge bandite.“, može se čuti kako kaže Prigožin.

Kaže da Vagner regrutuje i da će grupa nastaviti da ispunjava postavljene zadatke kao i da su obećali da će uspeti.

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4