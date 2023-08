KONVOJI VAGNEROVIH VOJNIKA NAPUŠTAJU BELORUSIJU I IDU KA RUSIJI? Oglasili se i poručili: Reći ćemo samo jedno - KREĆEMO (VIDEO)

Nakon što su "Vagner" i Kremlj potvrdili da je Jevgenij Prigožin poginuo u avionskoj nesreći kod Moskve, ukrajinski Nacionalni centar otpora saopštio je da konvoji Vagnerovih boraca napuštaju Belorusiju i kreću ka Rusiji.

Izvori u Belorusiji kažu da su neki od Vagnerovih baznih kampova već demontirani tokom noći u sredu na četvrtak i da su pripadnici privatne vojne grupe formirali konvoje za napuštanje zemlje.

- Konvoji verovatno idu ka granici sa Rusijom - saopštio je Centar.

Prema izvorima Centra u Belorusiji, beloruska vlada nije odobrila povlačenje grupe plaćenika. Beloruske specijalne službe navodno pokušavaju da presretnu konvoje na granici.

Vest je preneo i Bi-Bi-Si, uz napomenu da još nema zvanične potvrde. Dodaje se da su sve mobilne mreže u blizini kampova u prekidu.

Podsetimo, šef Vagnera Jevgenij Prigožin i njegov istaknuti komandant Dmitrij Utkin bili su među putnicima u avionu koji se srušio u Rusiji, saopštila je ruska vladina agencija za vazduhoplovstvo i dodala da niko od putnika nije preživeo.

Ranije je ruska agencija civilnog vazduhoplovstva Rosavijacija saopštila samo da se Prigožin nalazi na spisku putnika oborenog aviona.

"Many discussions of what Wagner will do in this situation. We'll say one thing - we're starting off. Expect us!" - reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT