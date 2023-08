UBIO JE SA 13 GODINA, A SADA IZLAZI NA SLOBODU Nema empatiju, opsednut je sek*om, stručnjaci kažu da je OPASAN: Australija drhti

Psihopata koji je bio najmlađi ubica u Australiji kada je sa 13 godina ubio trogodišnju devojčicu, biće pušten iz zatvora uprkos upozorenju stručnjaka da postoji velika šansa da će ponovo napasti.

U jednom od najšokantnijih slučajeva u istoriji Australije, sada 36-godišnji muškarac, poznat samo kao SLD, iz svog usvojiteljskog doma krenuo je da ubije malu Kortni Morli-Klark kada je imala samo 13 godina.

Sudija Stiven Kembel doneo je tešku odluku prošlog petka da SLD bude izveden iz zatvora i stavljen pod nalog za prošireni nadzor.

Detinjstvo ubice

Sud je zaključio da je SLD imao veoma teško detinjstvo. Bio je jedno od troje dece i zlostavljala ga je majka narkomanka pre nego što je ušao u hraniteljski sistem sa samo dve godine.

Uprkos tome što je bio problematično dete, usvojila ga je porodica u malom gradu Point Kler na centralnoj obali Novog Južnog Južnog Velsa kada je imao četiri godine.

Međutim, novootkrivena stabilnost malo je promenila "poremećenu" prirodu dečaka.

U vreme kada je postao tinejdžer, psihijatar je bio ubeđen da nikada neće postati funkcionalna društvena odrasla osoba. Sada znamo da su bili u pravu, piše "Dejli mejl".

Ubistvo devojčice Kortni (3)

Trogodišnja Kortni Morli-Klark spavala je u svom domu kada ju je SLD oteo iz kreveta u januaru 2001.

