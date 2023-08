Kamenovan autobus sa Srbima koji se vraćao iz Grčke

Ukoliko se vraćate iz Grčke ovim putem, obratite pažnju kako se ne biste našli u istoj situaciji

Veliku neprijatnost doživeli su naši građani u Severnoj Makedoniji, kada su se vraćali iz Grčke.

Naime, njih je kod nadvožnjaka prema njihovim rečima, napala grupa maloletnika koja je autobus gađala kamenjem.

Na svu sreću, niko nije povređen, ali su svi pod stresom, posebno deca koja su se nalazila u autobusu.

"Noćas u povratku autobusom iz Grčke, desila se jedna neprijatnost. Sa nadvožnjaka u Makedoniji gađani smo kamenom pravo u šoferku. Srećom, staklo nije puklo u potpunosti i deca koja su tu sedela nisu povređena. Naknadno smo obavešteni da to radi grupa maloletnika, da nismo prvi kojima se to desilo i da se dešava sve češće. I znaju o kome se radi, a ne vidim da se bilo gde piše o tome. Eto,čisto da skrenem pažnju vozačima da vode računa kad prolaze ispod nadvožnjaka kroz Makedoniju", napisala je Sanja M. na fejsbuk stranici Live from Greece.

Ukoliko se vraćate iz Grčke ovim putem, obratite pažnju kako se ne biste našli u istoj situaciji.

