NAJMANJE 20 MRTVIH U POŽARU: Vatra progutala zgradu u Johanezburgu, povređenih na desetine

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 43 povređeno nakon što je rano jutros izbio požar u petospratnici u centru Johanesburga, javila je južnoafrička državna televizija SABC.

Hitne službe su reagovale, a vatrogasci rade na gašenju požara, izvestio je SABC, prenosi CNN.

Portparol gradske hitne službe saopštio je da je više ljudi zbrinuto na licu mesta, a da su neki prevezeni u zdravstvene ustanove, navodi se u saopštenju na X platformi (Tviter).

