MLADA BRITANSKA POLICAJKA PRONAĐENA MRTVA PO DOLASKU NA ODMOR - Devojku sa ranom na glavi pronašao prolaznik, MISTERIJA!

Britanski policajku Hanu Emili Birn (22), koja je došla na letovanje na Krf, pronađena je mrtva samo nekoliko sati pošto je stigla na odmor u Кavos. Njeno beživotno telo u nedelju je pored glavnog puta pronašao jedan prolaznik.

Hana, je odlučila je da ostane u gradu kada se njen kolega vratio u hotel. Pronađena je pored glavnog puta, nakon što je navodno pala sa nekoliko metara visine i zadobila ranu na glavi. Vlasti na ostrvu sada istražuju da li je njeno piće bilo kontaminirano.

Glavni medicinski službenik koji je prvi pregledao Hanu rekao je da je otkrio alkohol u njenom dahu, grčka policija pretpostavlja da je možda pila alkohol u koji je sipan metanol.

- Postoje pitanja o tome koju vrstu alkohola je konzumirala. Da li je u njega nešto sipano? Da li je bila toliko pijana zato što je nelegalni metanol bio u alkoholnim pićima koje je konzumirala? Odgovor leži u toksikološkim testovima koji će se sprovesti - kaže Janis Aivatidis.

On je dodao da očekuje da će toksikološki testovi otkriti "tačnu prirodu" supstanci uključenih u alkohol koji je policajka popila.

