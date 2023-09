'KLIMATSKI SLOM JE POČEO' Stravično upozorenje stručnjaka: Nemamo vremena za gubljenje

Zemlja doživljava "klimatski slom", rekao je u sredu šef Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Podaci su podaci pokazali da su poslednja tri meseca bila najtoplija od kada su 1940. godine počeli da se beleže.

"Globalni temperaturni rekordi i dalje se obaraju 2023. godine, a najtopliji avgust sledi najtopliji jul i jun“, rekla je Samanta Berdžes, zamenica direktora Kopernikus službe EU za klimatske promene.

Prosečna temperatura u periodu od juna do avgusta iznosila je 16,77 stepeni Celzijusa, 0,66 stepeni iznad proseka i znatno viša od prethodnog rekorda od 16,48 stepeni postavljenog 2019. godine.

Osmomesečni period od januara do avgusta bio je drugi najtopliji zabeležen posle 2016. godine, kada je došlo do snažnog zagrevanja El Ninjo, navodi agencija. Taj klimatski fenomen, koji dovodi do porasta temperature vode u Tihom okeanu, ponovo se intenzivira – zbog čega stručnjaci za klimu sa zabrinutošću gledaju u budućnost.

U odvojenom saopštenju, Svetska meteorološka organizacija UN (SMO) opisala je avgust kao osmi najtopliji mesec u istoriji sa "velikom razlikom" i drugi najtopliji mesec posle jula 2023.

U avgustu je zabeležena i najviša globalna prosečna mesečna temperatura površine mora od 20,98 stepeni Celzijusa.

"Naša planeta je upravo doživela sezonu ključanja – najtoplije leto u istoriji. Počelo je otapanje klime", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Gutereš.

"Naučnici su dugo upozoravali na to šta će naša zavisnost od fosilnih goriva osloboditi. Rast temperature zahteva pojačane akcije. Lideri sada moraju pojačati pritisak za klimatska rešenja. Još uvek možemo da izbegnemo najgori klimatski haos – i nemamo vremena za gubljenje", rekao je.

Generalni sekretar SMO Peteri Talas rekao je da je severna hemisfera doživela „leto ekstrema“, posebno ukazujući na razorne šumske požare koji su spalili velike delove zemlje i naškodili zdravlju stanovništva.

"Na južnoj hemisferi, obim antarktičkog morskog leda bio je bukvalno van granica, a globalna temperatura površine mora ponovo je dostigla novi rekord“, rekao je on.

On je napomenuo da se ove više temperature dešavaju "pre nego što vidimo potpuni uticaj zagrevanja fenomena El Ninjo", za koji se očekuje da će povećati temperature u drugoj godini nakon što se razvije.

