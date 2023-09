Telo nestalog bivšeg britanskog vojnika pronađeno u Ukrajini: Borio se u Avganistanu i Siriji, pa osnovao jedinicu MRAČNI ANĐELI

Telo nestalog bivšeg britanskog vojnika Danijela Berka (36) pronađeno je u Ukrajini, saopštila je britanska policija.

Ukrajinska vojska kod Bahmuta u Donjecku 4. septembraU saopštenju se navodi da policija Mančestera sarađuje sa porodicom vojnika i ukrajinskim vlastima kako bi podržala formalnu identifikaciju i vratila njegovo telo kući, peneo je Skaj njuz.

- Moj tim i ja radimo sa ukrajinskim vlastima na formalnoj identifikaciji u cilju repatrijacije Danijela nakon tog procesa. Porodica je tražila privatnost u ovom teškom trenutku - naveo je inspektor Luis Hjuz.

Daniel Burke, 36, of south Manchester, travelled to join the fighting in 2022 https://t.co/UuGSsXfUd9