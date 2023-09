MLADENCI STRADALI U POPLAVI: Otišli na medeni mesec u Grčku, bujica odnela BUNGALOV u more

Austrijske vlasti potvrdile su identitet tek venčanog bračnog para koji stradao tokom medenog meseca u Grčkoj, poginuo kada su obilne kiše izazvane olujom "Danijel" odnele u more bungalov u kojoj su odseli.

BBC navodi da se to desilo u bujičnoj poplavi koja je 6. septembra zahvatila odmaralište Potistika u blizini planine Pilion na istoimenom grčkom poluostrvu.

Tanasis Samaras, vlasnik kuće, ranije je rekao da su muškarac i žena bili poreklom iz Graca.

Austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova nije saopštilo njihova imena, ali je obhavilo da je DNK testom uttvrđen identitet nesrećnih mladenaca.

- Poređenjem DNK profila sada je potvrđen identitet ove dve nestale osobe. U ovim teškim trenucima izražavamo najdublje saučešće porodicama i ožalošćenima - navedeno je iz austrijskog ministarstva.

An Austrian couple on their honeymoon in Greece are confirmed to have died after torrential rains swept away the house they were staying in. Their holiday home in the resort of Potistika, near Mount Pelion, was washed into the sea by flash floods brought by Storm Daniel on 6 Sep pic.twitter.com/hQPj9Eu8HU