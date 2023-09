ČETVOROSOBAN STAN U ZEMLJI IZ SNOVA KOŠTA VIŠE OD MILION EVRA: Generacijama ga otplaćuju

Četvorosoban stan u Švajcarskoj košta oko 1.200.000 do 1.500.000 franaka.

Stanovi u inostranstvu su preskupi, a u Švajcarskoj naročito. S obzirom na to naši gastarbajteri, koji rade u ovoj zemlji, se radije odlučuju da kupe nekretninu u Srbiji.

Kako je objasnio jedan sagovornik koji godinama živi i radi u Švajcarskoj, stanovi u ovoj zemlji poznatoj po Alpima, čokoladi i satovima su preskupi i gotovo je nemoguće da ih priušte naši ljudi sa prosečnim primanjima. On navodi da se "jedan četvorosobni stan u dobrom stanju kreće oko 1.200.000 do 1.500.000 franaka (oko 1.250.000 evra do 1.566.000 evra)", a proces otplate kredita i kupovine je dosta komplikovaniji nego kod nas.

"Prilikom kupovine, ti moraš da daš odmah učešće 20 odsto, a ostatak banka. I, naravno, posle ti ne plaćaš kredit na mesečnom nivou nego kamatu na tih 800.000-900.000 franaka, dok dug ostaje i reducira se otprilike svakih 10 godina. U proseku jednoj familiji treba 120 godina da otplati stan, znači tri kolena. I kad ti naši počnu da pričaju da imaju stan u inostranstvu, pitaj ih koliko su dužni", rekao je.

Objasnio je i funkcionisanje otplate kredita za stan, reduciranje kamate, odnosno postojanje takozvane treće kase. "Što se tiče samog reduciranja cene pored kamate koju plaćaš na mesečnom nivou, možeš da uplaćuješ u takozvanu treću kasu (3. Säule) iznos od 6.000 franaka na godišnjem nivou (što sve zavisi od banke, ali maksimalan iznos koji možeš uplatiti je 7.200) i oni to posle 10 godina uzimaju i smanjuju ti dug, a samim tim, kad se smanji dug, smanji se i kamata.

Dakle, uplaćivanje u tu treću kasu dobrovoljno da bi se smanjio bruto iznos zarade kako bi se se smanjio i porez na zaradi koji je Švajcarskoj i najbitniji. Novac iz te treće kase možeš da podigneš kada napuštaš Švajcarsku ili da ga ostaviš pa da ti kroz penziju obračunaju", kazao je.

Međutim, on je istakao i jednu od prednosti kupovine stana u Švajcarskoj. "Kad kupiš nekretninu ovde, ti možeš najpre da prodaš stan u nekom proseku posle tri do sedam godina sve zavisi od učešće i dogovora sa bankom. Ako uspeš da nađeš kupca da kupi tvoj stan po većoj ceni nego što si platio, ta razlika pripada tebi, a preostali dug vraćaš banci", rekao je on.

Dakle, ako naši ljudi u inostranstvu i uspeju da kupe stan, njihova plata je defitivno dovoljno visoka i poslovna pozicija u kompaniji u kojoj rade je dovoljno jaka da bi mogla da isprati taj tempo. Poznato je da gastarbajteri posle višegodišnjeg boravka preko kupuju jednu ili više nekretnina u Srbiji, bilo za lični boravak ili izdavanja radi, a tako razmišlja i sagovornik koji bi radije kupio dva stana u Srbiji ili čak Bosni i Hercegovini. "Za tih 20 odsto učešća, bolje kupiti dva stana u Srbiji ili BIH i imati lepo svoje, a svakako plaćaš mesečno ovako ili onako", zaključuje on.

Švajcarska važi za zemlju sa najboljim životnim standardom i plate su među najvišim u svetu. U skladu s tim su i kirije, koje, kao i kod nas, zavise od dela grada. "Prosečna kirija za četvorosoban stan u novijoj gradnji se kreće oko 2.200-2.600 franaka. Luksuzniji su od 3.000 pa naviše", rekao je sagovornik.

Dodao je da je starogradnja nešto jeftinija, odnosno kreće se u rasponu 1.600 do 2.100 franaka. Manji jednosobni stanovi su u gradu oko 900-1.100 franaka, dok se u seoskim sredinama ove nekretnine mogu naći za 750-900 franaka. Trenutno preko 300.000 Srba živi u Švajcarskoj, dok ih u Nemačkoj ima oko 450.000.

