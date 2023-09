Supruga Jevgenija Prigožina, pokojnog vođe Vagnera, zvanično je promenila prezime i to nepunih mesec dana nakon njegove pogibije.

Ruski portal Fontanka navodi da se udovica sada zove Ljubov Valentinovna Кrjaževa i da je pod tim imenom upisana u zvanične knjige 15. septembra. Nema podataka kad je podnela zahtev da promeni prezime.

Yevgeny Prigozhin's wife, Lyubov Valentinovna Prigozhina owns a successful spa in St. Petersburg as well as several other companies. Russian journalists estimated her annual income in 2020 at 2.5 billion rubles. pic.twitter.com/Ch4yCoOaC0