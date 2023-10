UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Ubijali su i bebe, odrubili im glave: Potresne scene na mestu gde je Hamas počinio masakr

Hamasovci su ubili najmanje 40 beba i mališana, a nekima su i odsekli glave, tvrde vojnici i reporteri koji su obišli kibuc u utorak

UPOZORENJE: IZUZETNO UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ

Stotine ljudi ubijeno je u napadu Hamasa na kibuc Kfar Aza, a potresne prizore zabeleželi su novinari brojnih svetskih medija, koji su zajedno sa Izraelcima ušli u kibuc nakon pokolja.

"Vojnici su čitavog dana pretraživali ruševina, izvlačeći tela civila koji su ubijeni u masakru. Veruje se da je većina ubistava počinjena u subotu ujutru, u satima nakon početka napada", piše BBC.

Izraelskoj vojsci trebalo je više od 12 sati da prodre do ove zajednice, čiji su stanovnici bili mete Hamasa.

Davidi Ben Zion, zamenik komandanta 71. jedinice kaže da su pronalazili tela paljena Molotovljevim koktelima.

Ben Zion je rekao za BBC da su napadači Hamasa koji su ubijali porodice, uključujući i bebe, bili "samo mašina za džihad koja ubije sve, ljude bez oružja, bez ičega, normalne građane koji su krenuli da doručkuju".

Hamasovci su ubili najmanje 40 beba i mališana, a nekima su i odsekli glave, tvrde vojnici i reporteri koji su obišli kibuc u utorak.

"Teško je opisati koliko je ovo stravično, koliko je masovno ubistvo koje se ovde dogodilo", rekla je novinarka i24 Nikol Zedek u uključenju iz kibuca Kfar Aza.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 10. октобар 2023.

"Bebe sa odsečenim glavama, to su rekli vojnici. Izrešetani ljudi, čitave porodice, pobijene u svojim krevetima", priča Nikol u kameru dodajući da ovako nešto niko nikad nije mogao da zamisli.

Nik Robertson iz CNN-a, kaže da je mnogo stanovnika ovog kibuca ubijeno.

"Muškarci, žene, deca, vezani, streljani, streljani, odsečene glave", rekao je on.

Francuska novinarka Margo Hadat napisala je u tvitu: "Toliko je jezivo da niko nije hteo da to otkrije dok nije dobio 100 odsto potvrdu".

"Hamasovi militanti izveli su masakr u Kfar Azi tokom vikenda, u kojem su žene, deca, mala deca i starci brutalno pobijeni na način kako deluje ISIS", rekle su Izraelske obrambene snage (IDF) za CNN u utorak.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) 11. октобар 2023.



"To nije rat. To nije bojno polje. Vidite bebe, majke i očeve u spavaćim sobama, u skolništima, i kako ih teroristi ubijaju. To nije rat. To je masakr", rekao je novinarima general Itai Veruv, jedan od šefova u IDF-u.

"Ubijali su bebe pred roditeljima, a potom ubijali roditelje. Roditelje su ubili, a bebe smo našli između pasa i porodice ubijene pre njega. Režu glave ljudima", rekao je Veruv i dodao da tako nešto u životu nije video.

"To je nešto što smo zamišljali od naših dedova, baka u pogromu u Evropi i drugde. To nije nešto što se događa u novoj istoriji", kaže on.

Novinari Sky News-a videli su kako su izraelski vojnici na nosilima izneli telo deteta iz jedne kuće.

U tišini su nosili telo do kamiona u koji su već smeštena beživotna tela stanovnika kibuca koji su brutalno ubijeni nakon što su pronađeni u skrovištima u kojima su pokušavali da sačuvaju svoje i živote svojih najmilijih.

Kako piše reporter, ono što se dogodilo u kibucu Kfar Aza, koji se nalazi tik do granice, može se opisati samo jednom rečju - masakr.

Strašni detalji pokolja se tek saznaju. Izraelski vojnici koji su poslati u kibuc kažu da svet ne sme da ignoriše ono što se ovde dogodilo.

"Toliko je teško ovo videti, ali moramo da pogledamo ovo jer će se postavljati pitanja o proporcionalnosti, a pitanje je, kada je neko masovni ubica i želi da te uništi kao ISIS, koja je proporcionalnost za to?", kaže major Doron Spilman za Sky News.

Sudbine porodica iz kibuca su tračine. Ljudi su ubijani bez upozorenja, ispred svojih kuća... Roditelji su pokušavali da spase živote svoje dece skrivajući ih u plakarima i ormarićima u kuhinji, podrumima...

Na terenu za košarku poređane su crne kese sa beživotnim telima koja i dalje čekaju na identifikaciju. Stanovnici ovog kibuca su uhvaćeni nespremni za napad, i mogli su samo da se brane golim rukama.

Autor: