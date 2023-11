LAGALA ZBOG ALIMENTACIJE - Muškarac otkrio posle 40 godina ko mu je pravi otac, MAJKA ZBOG UGLEDA NE ŽELI DA PRIZNA: DNK test pokazao 99 odsto

Porodične tajne, pogotovo one vezane za poreklo, kada jednom izađu na površinu, unose razdor i rađaju traume koje ostaje za čitav život, bilo kada da se otkriju. Upravo zato priča muškarca iz Amerike, odjeknula je u svetu.

Neimenovani muškarac obratio se kolumnistkinji portala "Njujork post" sa molbom da mu pomogne šta da radi sa majkom nakon što je otkrila kako je čovek za koga je mislio da je njegov biološki otac - to nije. Kako je naveo to je saznao sa četrdeset godina, a njegova majka i dalje odbija da prizna da je to istina i to sve, navodno, da bi sačuvala svoj obraz.



Da bi razrešio sve sumnje, uradio je genetski test podudaranja sa porodicom čoveka za koga je mislio da je njegov otac, i on je pokazao čak 99 posto podudarnosti. Majka, navodno, i dalje odbija da potvrdi tu činjenicu.

"Rođen sam pre 40 godina i odgajala me je majka sa uverenjem da je njen muž moj rođeni otac. Razvela se od njega i odgajala me dok je primala alimentaciju za decu. Stalno je tvrdila da nije imala afere.

Kako su godine prolazile, postajalo je sve očiglednije da to nije istina, pa sam uradio genetski test. Rezultat se vratio sa 99% verovatnoće da imam drugog oca. Ubrzo sam uspostavio kontakt sa bratom čoveka za koga sam verovao da mi je rođeni otac. Imao je lično znanje o ovoj aferi i uradio je potvrdni genetski test da bi pokazao svoju genetsku vezu sa mnom.

Moja majka nastavlja da insistira na onome što je sada sigurno laž, možda da bi sačuvala obraz kod mene i drugih, kao i da bi izbegla optužbe za krivokletstvo i otplate podrške koje bi mogle uslediti. Nisam imao kontakt sa njom dugi niz godina i promenio sam prezime, uzevši ga od biološkog oca. On je bio prava očinska figura, a sada je preminuo.

Moj problem je što ne mogu da nađem rešenje za sve bezbrojne laži i poricanja moje majke. Naterala me je da se osećam da sam poremećen dok je negovala popularno javno lice kao reporter i pokrovitelj umetnosti u našem malom gradu. Želim da se pomirim sa svojom prošlošću kako bih mogao da budem bolji otac svojoj deci i da u potpunosti verujem svojim najmilijima. Osećam se kao slaba osoba i ne želim to da prenesem na svoju decu. Molim za savet.

Uskoro je stigao odgovor od "Ejbi", kako se zove kolumnistkinja. Biranim rečima, ona mu je objasnila da nije slab čovek, te i da se sve može rešiti razgovorom sa majkom. Takođe, ona mu je posavetovala i da nije loše da porazgovara sa psihologom na temu porodičnih odnosa.

"Vi niste „slab“ čovek. Vi ste inteligentna osoba koju su decenijama hranili gomilom laži. Ipak, uspeli ste da dođete do istine uprkos tome. Vaša majka je lagala jer se plaši da će izgubiti ugled u zajednici i verovatno je u pravu u vezi toga. Bilo bi vam korisno da razgovarate o vašoj porodičnoj istoriji sa licenciranim stručnjakom za mentalno zdravlje. Ako to uradite, pomoći će vam da sve ovo rešite brže nego ako pokušate da to rešite sami.", navela je ona u svom kratkom, ali direktnom odgovoru.

