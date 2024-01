ILON MASK: Samo nemojte napadati Rusiju, to nikada nije bila dobra ideja

Želja da se izvrši invazija na Rusiju, bez obzira na doba godine, uvek je bila loša ideja, rekao je izvšrni direktor kompanije "Spejs iks" i vlasnik društvene mreže "Iks" Ilon Mask na društvenoj mreži "Iks".

On je tako prokomentarisao post koji ismeva invaziju Napoleona Bonaparte na Rusiju 1812. godine, što je rezultiralo bekstvom njegove vojske početkom zime.

- Napoleon nije bio toliko pametan - naovodi se u objavi.

Mask je na ovu poruku odgovorio nasmejanim "emodžijom", dovodeći u pitanje adekvatnost same ideje o invaziji na Rusiju, bez obzira na doba godine.

- Samo nemojte napadati Rusiju. To nikada nije bila dobra ideja - napisao je on.



Not so smart was Napoleon though 😏 pic.twitter.com/F3lbMW6MNS