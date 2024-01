EVO ŠTA SU IZVADILI IZ BUBREGA DEVOJKE KOJA NE VOLI DA PIJE VODU: Čak su i lekari bili ŠOKIRANI kad su videli šta je imala u sebi

Lekari u Tajvanu morali su da uklone više od 300 bubrežnog kamenja iz 20-godišnjakinje koja je patila od hronične dehidracije zbog konzumacije zaslađenih pića.

Sjao Ju primljena je u bolnicu u Tajvanu u decembru 2023. zbog groznice i jakog bola u donjem delu leđa. Ultrazvuk je otkrio stotine bubrežnog kamenja u njenom natečenom desnom bubregu, veličine od 5 mm do 2 cm.

Ju je priznala da je godinama izbegavala vodu i da je umesto nje pila čajeve s mehurićima, voćne sokove i alkohol, što je rezultiralo hroničnom dehidracijom i nakupljanjem minerala u njenim bubrezima.

Lekari su je operisali dva sata i navodno izvadili oko trista kamenova. Žena se nakon toga oporavila i otpuštena je iz bolnice.

