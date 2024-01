SAUČESNIK IZ PAKLA! Poznati muškarac je Epstajnu dovodio maloletne manekenke, UMRLI SU NA ISTI NAČIN! (FOTO)

U dokumentima u "slučaju Epstajn" - slučaju seksualne trgovine i prostitucije sa maloletnicima - navedene su optužbe žrtava na račun nekih od najpoznatijih svetskih ličnosti u ovom veku.

Među njima je i ime Žana-Luka Brunela, nekadašnjeg menadžera modne agencije i saučesnika milijardera pedofila Džefrija Epstajna.

Brunel je doživeo istu sudbinu kao i Epstajn, kada je pronađen je mrtav u francuskom zatvoru u februaru 2022 pre nego što mu je počelo suđenje o silovanju.

Kako su tada naveli francuski mediji, 74-godišnjak je pronađen obešen u svojoj zatvorskoj ćeliji. Pronađen je oko 1 sat posle ponoći tokom noćne patrole, a lekari hitne pomoći nisu uspeli da ga ožive, rekao je tad zatvorski izvor.

One of Epstein’s pimps, Jean-Luc Brunel, that was introduced to him by Ghislaine Maxwell, also supposedly died of a ‘suicidal’ hanging in a Paris prison in 2022, with no surveillance cameras on!



The La Sante Prison has VIP and dangerous maximum security sections. No one saw… pic.twitter.com/YlZCzDO2Ex