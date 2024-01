NAJVEĆA PUKOTINA NA SVETU DELI OVAJ KONTINENT NA DVA DELA Stručnjaci KONAČNO rešili MISTERIJU kako je nastala

Najveći kontinentalni rov Zemlje, Istočnoafrička pukotina, bio je svojevrsna misterija za geologe, ali studija objavljena sredinom juna prošle godine koja kombinuje kompjuterske modele sa satelitskim GPS podacima izgleda da je našla objašnjenje.

Pukotine – ili riftove – uzrokuje međusobno udaljavanje tektonskih ploča što dovodi do rastezanja i razdvajanja litosfere, gornjeg omotača Zemljine kore. To dovodi do deformacija na površini planete, obično vertikalno u odnosu na kretanje ploče.

Ali, to nije slučaj sa Istočnoafričkim rovom.

Ovde deformacije idu i vertikalno i paralelno u odnosu na kretanje ploče. To je skoro kao da se rov povlači istovremeno iz više pravaca, na osnovu opservacija geologa. Trodimenzionalni modeli koje su razvili autori nove studije ukazuju na to da je ova deformacija posledica takozvanog “afričkog superpluma”, masivnog uzdizanja vrelog omotača iz dubine naše planete, koji prenosi toplotu na površinu, piše “Sajens alert”.

To uzdizanje delimično rastopljene stene proteže se od jugozapadne do severoistočne Afrike, postajući sve pliće duž puta, i oblikuje tok plašta ispod.

"Deluje da bi taj tok plašta mogao da uzrokuje anomalnu deformaciju ka severu paralelnu sa rascepom" rekao je geofizičar Tahiri Radžaonarison sa instituta Nju Meksiko Tek.

Isti afrički superplum verovatno je odgovoran za deo seizmičke anizotropije (poravnjanje stena u određenom smeru kao reakcija na geološke sile u plaštu), koja se dešava ispod Istočnoafričkog rova.

Poslednje istraživanje ukazuje na dublje sile u plaštu, vođene afričkim superplumom, kao odgovorne za paralelne deformacije, sa litosferskim uzgonom (sile koje se kreću prema gore jer je gustina litosfere manja od plašta) iza tipičnih vertikalnih pukotina.

"Potvrdili smo prethodne ideje da litosferske sile uzgona pokreću rascep, ali unosimo novi uvid da se anomalne deformacije mogu desiti u Istočnoj Africi" rekao je Radžaonarison.

There's a Weird Deformation in Earth's Crust, And We May Finally Know Why https://t.co/rvw6FUA5cw