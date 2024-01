CELA NEMAČKA DANAS STAJE! HILJADE TRAKTORA BLOKIRA PUTEVE: Najveći protest poljoprivrednika ikada u toj zemlji! (FOTO)

Danas praktično neće biti dela Nemačke koji će normalno da funkcioniše pošto će na drumovima biti hiljade traktora, na protestu koji nemački poljoprivrednici najavljuju kao najveći u istoriji.

Dojče vele prenosi da je tabloid Bild objavio mapu sa gradovima i autoputevima čije se blokade najavljuju, a spisak je poduži. Vlasti su pozvale građane da u ponedeljak koriste više šinski prevoz i batale automobil, poslodavci poručuju ljudima da rade od kuće onde gde je to moguće, škole će pravdati izostanke deci.

Scene sa blokadama su se proteklih sedmica viđale tu i tamo po Nemačkoj. Sredinom decembra su stotine traktora stajale u centru Berlina.

Na nekim snimcima, vidi se kako policija pokušava da vozilima blokira put traktora, ali ovi skreću sa puta, i točkovima prečnika skoro dva metra lako preko njiva i kanala zaobilaze policijske blokade.

„Mnoge akcije nisu samo pravno neopravdane, već ponekad predstavljaju ugrožavanje saobraćaja i javne sigurnosti i reda“, kritikuje sindikat policije. Jer, policija će imati posla kao nikad.

Problem su subvencije

Nakon što je Ustavni sud zabranio saveznoj vladi da se zadužuje i određene troškove unese u budžet za 2024. godinu, nastala je rupa od 17 milijardi evra.

Tek je pre neki dan postignut kompromis u koalicionoj vladi sastavljenoj od tri partije – socijaldemokratske, zelene i liberalne – o ispravljenom budžetu sa brisanjem raznih subvencija, što će dovesti do značajnog povećanja cene benzina i dizela, električne energije, grejanja, brisane su i subvencije za električne automobile, smanjen tempo mnogih investicija.

A što se tiče poljoprivrednih proizvođača – brisane su subvencije za nabavku dizela i uveden porez na sva poljoprivredna vozila, isti kao za putničke automobile, srazmerno snazi motora i potrošnji goriva.

Teški traktori i poljoprivredne mašine troše velike količine dizela i poseduju motore velike snage. Nemački poljoprivrednici smatraju da oruđe na koje su navikli ne sme da se stavi u istu ravan sa privatnim automobilima.

SHOCK VIDEO: Thousands of tractors TAKE OVER the freeway in Germany protesting fuel tax increases..



Protests are ongoing throughout the country and expected to increase in the coming days..



In Berlin thousands more have arrived for a planned protest on January 8th, 2024..… pic.twitter.com/jwYRLJYrfj