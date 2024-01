GORI PUTINOVA KUĆA! Vatrogasci na licu mesta u ruskom gradu! Evo KO je podmetnuo veliki požar (VIDEO)

Kuću Romana Putina, rođaka predsednika Rusije Vladimira Putina, zahvatio je požar.

Kako ruski mediji iz grada Rjazanja javljaju, vatrogasci su jako brzo stigli na lice mesta i trude se da spasu ono što se spasti može, pošto deluje da će se kuća srušiti do temelja.

Prema nezvaničnim informacijama, kuću Romana Putina zapalili su lokalni partizani, frakcija koja se do sada nije isticala u javnosti po nekim ekstremnijim gestovima.

Roman Putin postao je poznat u javnosti ne samo kao rođak predsednika Rusije već i kao bivši predsednik stranke "Ljudi protiv korupcije".

🚨🔥 Russia: Partisans set fire to Vladimir Putin's nephew's house in Ryazan. The nephew's name is Roman Putin. There have been previous attempts to vandalize and burn down property belonging to Roman Putin. pic.twitter.com/MkKu0Ocedx