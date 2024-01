KLJUČA NEMAČKA: Poljoprivrednici blokirali sve - čak 200 supermarketa neće moći da primi robu

U utorak 200 supermarketa u Brandenburgu neće moći da primi nikakvu robu, piše Bild.

Samo u Brandenburgu, više od 100 ulaza na autoput blokirano je protestima poljoprivrednika u ponedeljak, saopštila je policija. Prema procenama policije, većina blokada će trajati do popodneva ili uveče. Do sada je angažovano oko 850 policajaca.

Prema procenama policije, skoro 19.000 traktora širom zemlje učestvovalo je u protestima poljoprivrednika na bavarskim putevima. Policija je ocenila da je situacija uglavnom mirna.

Between the Victory Column and the Brandenburg Gate today, the city of Berlin, the capital of Germany.#GermanFarmers pic.twitter.com/rqN0DDpKKh