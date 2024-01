MRTVE VADILI CELE NOĆI: Stravičan sudar autobusa i kamiona, poginulo 25 putnika, među nastradalima i trudnica (UZNEMIRUJUĆE)

Najmanje 25 ljudi je poginulo nakon što se u severoistočnom Brazilu turistički autobus sudario sa kamionom.

Stravičan udar dogodio se oko nešto pre ponoći u nedelju na putu u blizini opštine Gavijao u severoistočnoj brazilskoj državi Baija.

Poginula su 22 putnika iz autobusa i sve tri osobe iz kamiona. Nastradalo je osam muškaraca i 17 žena od kojih je jedna bila trudna. Povređeni su prebačeni u četiri bolnice.

Na snimku, nastalom tokom akcije spasavanja, vidi se kamion okružen razbacanim kutijama manga.

Кancelarija gradonačelnika Jakobine, grada blizu mesta gde se dogodila saobraćajna nesreća, proglasila je u ponedeljak trodnevnu žalost i priprema kolektivno bdenje za žrtve.

